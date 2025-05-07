Всероссийским государственным университетом юстиции при поддержке Следственного комитета Российской Федерации проводится всероссийское мероприятие «Одна страна – одна Победа!».

В рамках данного мероприятия на территории Ленинградской области в Ивангороде состоится митинг-концерт.

Месторасположение концертной площадки и установка звукового и видео оборудования позволяет охватить аудиторию не только в г. Ивангороде, но и жителей г.Нарвы (Эстония) и подарить ощущение праздника нашим соотечественникам.

Прямой эфир и онлайн -трансляция начнутся 9 мая 2025 года в 17:00, для подключения создана ссылка и QR-код для перехода на страницу трансляции данного мероприятия.

На местах в момент проведения трансляции будут присутствовать представители Университета юстиции и сотрудники следственных органов, которые поздравят граждан с праздником.