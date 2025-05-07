Более 300 автомобилей приняли участие в пробеге «Эстафета памяти. Кузбасс — фронту», посвященном юбилею Победы

7 мая 2025 года Кузбасс стал свидетелем масштабного события: свыше 300 автомобилей приняли участие в юбилейном автопробеге «Эстафета памяти. Кузбасс — фронту», посвященном знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автомобильная колонна, символизирующая единство поколений и незыблемую память о героях, уже в 15-й раз пересекает кузбасскую землю. Участники, представляющие северные и южные районы области, среди которых ветераны боевых действий, участники СВО, проследовали по маршруту, охватывающему множество населенных пунктов. На протяжении всего пути они отдавали дань памяти павшим, возлагая цветы к мемориальным комплексам, а также проводили уроки мужества в образовательных учреждениях, делясь воспоминаниями и рассказывая школьникам о героизме предков. Кульминацией автопробега стало прибытие на Центральную площадь города Белово.

«В этом году мы побили рекорд — к акции присоединилось более 300 автомобилистов! По всему пути участники проводили для молодежи патриотические мероприятия, рассказывали ребятам о подвигах наших дедов и прадедов», — поприветствовал участников автопробега губернатор Кузбасса Илья Середюк

Память о героях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, была почтена минутой молчания. Илья Середюк вместе с участниками автопробега возложил цветы к монументу «Героям-беловчанам», отдав дань уважения подвигу земляков.

Еще одним важным событием стало участие главы региона в отправке гуманитарного конвоя для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Груз включал в себя два автомобиля, мотоцикл, прицеп, электрогенераторы, портативные обогреватели, комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, ретрансляторы, детекторы дронов, радиостанции, маскировочные сети, а также трогательные письма от кузбасских школьников.

В завершение насыщенного дня Илья Середюк приветствовал участников гала-концерта Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы».

«Конкурс «Виктория. Песни Победы» прошел в честь 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это был настоящий вокальный марафон — 79 концертов, 12 тысяч участников. Мы еще раз убедились, как много талантов в наших городах и селах. Во время отборочного тура звучали песни военных лет, песни о современных героях – защитниках Отечества. Наш фестиваль доказал, что военная песня помогает жить и воспитывать будущих защитников Отечества, обеспечивает преемственность поколений», – отметил губернатор Кузбасса

В гала-концерте финалисты представили разножанровый репертуар, включающий в себя как классические произведения военной поры, так и современные песни, отражающие патриотический дух. В концерте приняли участие как профессиональные, так и любительские коллективы. Завершился концерт символичным исполнением песни «День Победы», объединившим всех участников и зрителей в едином порыве.