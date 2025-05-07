«Разговор с Героями» набирает обороты в Кузбассе

В Кузбассе проходят встречи с ветеранами СВО в рамках регионального проекта «Разговор с Героями», в рамках которой школьники общаются с ветеранами специальной военной операции. Так, например, 7 мая, около 130 учащихся кадетских классов, представителей патриотических объединений и активистов «Движения Первых» собрались в кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств, чтобы лично пообщаться с защитниками Родины.

В качестве почетных гостей на встрече присутствовали кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, преподаватель физкультуры кемеровской школы №14 Антон Чувашов, а также кавалер Ордена Мужества, преподаватель физической культуры Кузбасского медицинского колледжа Руслан Журбенко. В формате открытого диалога ребята смогли задать ветеранам вопросы о жизни на передовой и узнать из первых уст о трудностях и героизме, проявленных в зоне боевых действий.

Кульминацией встречи стал просмотр спектакля-мемориала «Я весь набальзамирован войною…», основанного на стихотворениях поэтов-фронтовиков. Эта постановка, ставшая дебютом студентов филиала на сцене учебного театра, была посвящена памяти советского солдата, одержавшего победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Студенты сумели передать живые и искренние истории, отраженные в стихах поэтов-фронтовиков, их мысли, чувства и воспоминания о трагических событиях военных лет.

Организаторами проекта выступили Министерство образования Кузбасса и Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» при поддержке различных учреждений культуры региона.

В Новокузнецке, в рамках празднования 80-летия Великой Победы, на базе спорткомплекса «Богатырь» прошли «Старты Победы», посвященные памяти Героя Советского Союза Александра Семеновича Красилова. В спортивных состязаниях приняли участие около 30 человек, в том числе ветеран СВО Алексей Суслов, который до мобилизации работал машинистом на шахте. В ходе спецоперации он принимал участие в освобождении населенных пунктов Чернопоповка и Кременная, где получил тяжелое ранение. За проявленные мужество и героизм Алексей был награжден медалью «За отвагу». Сегодня он активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и представлял Кузбасс в составе сборной ветеранов СВО на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» в Сочи.

Программа соревнований включала в себя две спортивные дисциплины адаптивного спорта: пауэрлифтинг и настольный теннис.

В городе Тайга, в местном Дворце культуры, состоялся Открытый городской литературно-музыкальный фестиваль «Звезда», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие активисты детских и молодежных творческих объединений, юные чтецы и вокалисты из школ города, а также студенты Тайгинского института железнодорожного транспорта. Молодые таланты исполнили пронзительные стихи о войне, отрывки из прозаических произведений, легендарные песни военных лет и современные патриотические композиции. В числе участников фестиваля был ветеран СВО Александр Шевчук, который после демобилизации по состоянию здоровья вернулся к работе на железной дороге и подал заявку на участие в региональной программе профессиональной переподготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс».

В рамках фестиваля состоялось награждение участников Всероссийской акции «Классика Победы» и литературного проекта «Героям Великой Отечественной посвящается…», организованных общественной организацией «Движение первых», Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и казачеством Мариинской епархии.