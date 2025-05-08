По решению Президента России Владимира Путина почетного звания «Город трудовой доблести» в регионе удостоены Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий.

Свой предпраздничный рабочий день Илья Середюк начал с Новокузнецка. Там губернатор возложил цветы к Вечному огню у мемориального комплекса на площади Побед.

«За годы войны из Сталинска ушли на фронт 64 тысячи человек, более 14 тысяч из них погибли смертью храбрых. Город воевал и в тылу. Кузнецкие металлурги одели в сибирскую броню каждый второй советский танк, из нашего металла было построено более трети боевых самолетов», – подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона принял участие в экскурсии по мемориальному музею боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, размещенному внутри мемориала. В трех выставочных залах представлено около 4 тысяч экспонатов: фотографии, подлинные документы и награды, предметы личного обихода солдат, боевое снаряжение, трофеи, письма, образцы военной продукции КМК. Губернатор Кузбасса познакомился с потомками фронтовиков, среди них Тамара Чекоданова – внучка Героя Советского Союза, участника легендарного «подвига троих» Александра Красилова.

В центральной части музея находится декоративная композиция из меди, символизирующая труд металлургов в годы войны. Здесь же установлена витрина со Знаменами Государственного Комитета Обороны, переданными на вечное хранение передовым цехам комбината. Над знаменами экспонируются ордена Кузнецкого металлургического комбината. На вращающихся призмах и турникетах размещены фотографии металлургов, погибших в боях за Родину.

Также губернатор Кузбасса поприветствовал участников патриотической акции «Они ковали Победу». У стелы «Город трудовой доблести» ветераны, труженики тыла, кадеты, юнармейцы, жители Новокузнецка отдали дань памяти воинам, сражавшимся на фронтах, и труженикам тыла. Также собравшимся показали фильм «Мечтать и делать», в котором отражена история подвигов новокузнечан.

Историческим событием стала торжественная передача «Капсулы времени» в фонды Новокузнецкого краеведческого музея. В ней запечатлены наказы ветеранов труда и почетных жителей города. Текст на капсуле гласит:

«Эту капсулу мы вскроем 8 мая 2045 года, в канун 100-летия Великой Победы, чтобы новая эпоха услышала голос истории».

Фото: пресс-служба АПК