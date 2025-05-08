Губернатор Кузбасса вместе с главой Горловки побывал в Ленинске-Кузнецком

Сегодня Илья Середюк проводит рабочий день в города трудовой доблести. Он уже посетил Новокузнецк и Прокопьевск, а в Ленинск-Кузнецкий губернатор приехал с главой подшефной Горловки (ДНР) Иваном Приходько.

Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны в Ленинске-Кузнецком производили авиабомбы, мины и минометы, элементы для армейских средств связи. А угля здесь добывали в 5 раз больше, чем в предвоенный период.

В 1941 году из Москвы в Ленинск-Кузнецкий эвакуировали завод «Мосэлемент». В годы борьбы с гитлеровской Германией он выпустил более ста тысяч аккумуляторных батарей и гальванических источников питания. А из Харькова эвакуировали завод «Красный Октябрь», который дал фронту более 140 тысяч мин, 450 тысяч минометов, 1 миллион гранат и зажигательных бомб. В 1944 году был открыт филиал эвакуированного из Подмосковья завода Nº588 «Электроламповый завод». За время войны рабочие сварили около 30 тонн оптического стекла и изготовили более 160 тысяч оптических призм.

«О каждом из предприятий вдохновенно рассказывают местные студенты. Они прониклись тем, как в годы войны их сверстники стояли у станков и спускались в шахты ради одной общей цели – Победы», – рассказал Илья Середюк на своей странице в соцсетях.

Жители домов на улице Пушкина поддержали акцию «Поем всем двором», которые вместе с губернатором исполнили «Катюшу». Активисты попросили установить во дворе уличные тренажеры. Глава региона пообещал с этим помочь.

Кроме того, Илья Середюк проверил ход работ по строительству стелы «Город трудовой доблести», которую строят на площади Дворца культуры и искусства. Сейчас строители готовят фундамент, за зиму изготовят саму стелу, а установят ее до конца следующего года. Там же будет благоустроен сквер и появится фонтан.

Завершит губернатор рабочий день в Кемерове – еще одном городе трудовой доблести Кузбасса.