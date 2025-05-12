Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил концерт государственного академического Кубанского казачьего хора «Отзовитесь, однополчане!», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось 8 мая в «Московском международном Доме музыки».



«Искусство играет важную роль в воспитании молодежи, укреплении патриотизма, развитии гуманитарных связей с дружественными государствами», – считает Анатолий Серышев.

В преддверии 80-летия Великой Победы во многих концертных залах страны, на улицах и площадях, звучат песни военных лет, объединяя поколения, создавая нерушимую связь между прошлым и будущим, уверен он.

Государственный академический ордена Дружбы народов и ордена Русской православной церкви Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского первой степени Кубанский казачий хор является одним из старейших творческих объединений России. История коллектива началась в 1811 году с создания Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска.