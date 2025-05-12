Традиционный праздник для выпускников нынче пройдет 24 мая. Это единая дата, утвержденная министерством просвещения Российской Федерации.

«В этом году торжество для выпускников будет организовано в тематике Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие в качестве почетных гостей пригласят ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий, военной службы, участников СВО», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

В этом году в Кузбассе праздник отметят свыше 9,3 тысяч 11-классников и около 33 тысяч выпускников 9-х классов.

Безопасность участников «Последнего звонка» – на особом контроле. Уже разработан план проведения мероприятия, графики дежурств, а перед торжествами школы и праздничные площадки обследуют кинологи. Усилят и меры пропускного режима.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса напомнили, что участникам празднования запрещено употреблять алкоголь, курить, пользоваться водным транспортом, пиротехникой и другими веществами, способными привести к пожару.

Фото: пресс-служба АПК