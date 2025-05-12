Дорогие земляки!

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Это профессиональный праздник тех специалистов медицинских учреждений, на плечах которых лежит основная нагрузка ухода за пациентами на пути к их выздоровлению.

В системе здравоохранения Кузбасса трудятся 19,5 тысячи медиков среднего звена. Это медицинские сестры, которые работают с пациентами в поликлиниках, выхаживают больных в стационарах, помогают врачам в операционных. Это фельдшеры, долг которых — оказывать помощь кузбассовцам в отдаленных территориях и круглосуточно выезжать на экстренные вызовы в составе бригад скорой помощи. Это лаборанты, которые выполняют исследования, позволяющие врачам поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. Объединяет эту большую команду специалистов «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса», которая входит в тройку лидеров по численности в стране. За профессиональные достижения в области развития сестринского движения Ассоциация удостоена медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» третьей степени. Это единственная общественная организация в регионе, удостоенная такой высокой награды.

В прошлом году в регионе открыт Отраслевой центр опережающей профессиональной подготовки медико-социальной направленности, где медработники проходят повышение квалификации и переподготовку.

Для специалистов со средним медицинским образованием действуют федеральные и региональные меры поддержки. Проводится капремонт поликлиник и стационаров: только за 2024 год существенно обновили 37 объектов, а также открыли 55 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, оснащенных современным оборудованием.

Кузбасский медицинский колледж с филиалами в девяти городах Кузбасса — настоящая кузница кадров среднего звена. Здесь ведется целевой набор обучающихся. Это позволит ребятам после окончания учебного заведения гарантированно трудоустроиться, а медицинским организациям — пополнить штат.

Медсестры и фельдшеры кузбасских больниц самоотверженно трудятся в зоне проведения спецоперации: оказывают помощь мирному населению и военнослужащим. С 2022 года в Горловке побывали более 60 операционных медсестер и анестезистов. Такое неравнодушие, бесстрашие и профессионализм достойны уважения.

Спасибо всем медицинским работникам за благородный ежедневный труд, направленный на спасение людей. Пусть на работе будет спокойно и легко, в ваших домах — тепло и уютно. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.