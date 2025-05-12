Участи в соревнованиях, которые проходят в поселке Плотниково Промышленновского округа, принимают 100 юнармейцев, победивших в ХVI зимней военно-спортивной игры «Во славу Отечества».

Ребятам предстоит продемонстрировать знания истории Отечества, показать хорошую физическую форму, строевую и огневую подготовку. Финальным испытанием станет тактическая игра на местности «Дорога победителей». Кроме того, каждая команда в творческом конкурсе представит визитку своего отряда.

В рамках дополнительной конкурсной программы юнармейцы продемонстрируют практические умения в управлении беспилотными летательными аппаратами и навыки туристической подготовки. Соревновательная программа также включает в себя перетягивание каната, метание гранаты и спортивный лазертаг. Итоги областной военно-спортивной игры «Победа» будут подведены 16 мая.

Фото: пресс-служба АПК