15–16 декабря в Москве пройдут сразу два масштабных события: форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс российских брендов «Знай наших».

Форум проводится для формирования сообщества инициативных людей и консолидации ста лучших идей, которые внесут значительный вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

За прошедшее время интерес к форуму увеличился вдвое: в 2024 году число предложений выросло на 208 % по сравнению с 2020-м. Всего было представлено около 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных государств. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» уже зарегистрировано 140 кузбасских проектов.

«Форум – это уникальная платформа для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, насколько много в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы организуем на форуме, является эффективным механизмом для решения общенациональных задач. Для реализации амбициозных планов развития и успешного ответа на внешние вызовы важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – подчеркнул заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета форума Максим Орешкин.

Подать свою идею для позитивных перемен в стране можно через платформу идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Заявку вправе подать любой гражданин России. Лучшие проекты будут представлены руководству страны.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти ключевым направлениям, соответствующим национальным инициативам АСИ и целям развития государства: Национальная социальная инициатива (НСИ), Национальная предпринимательская инициатива (НПИ), Национальная технологическая инициатива (НТИ), Национальная кадровая инициатива (НКИ) и Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ).

Также на форуме состоится церемония награждения победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших» среди представителей малого и среднего бизнеса, демонстрирующих стабильный рост и высокий уровень локализации производства.

«Российские бренды становятся новыми героями экономики, предметом национальной гордости. Поддерживая такие компании, мы укрепляем устойчивость отечественной экономики. Наша задача – содействовать малому и среднему бизнесу, успешно работающему в регионах, но нуждающемуся в поддержке для перехода на новый этап роста. Победители получат широкую известность и государственную поддержку, что позволит вывести их на новую ступень развития», – подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

От Кузбасса уже поступило 22 заявки, однако ещё есть возможность подать предложение до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным категориям и ряду специальных номинаций. Среди них – «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креативные индустрии» и «Информационные технологии». Специальные номинации включают «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов. Энергия созидания», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодёжные бренды».

Победителям конкурса будет оказана поддержка в продвижении продукции на крупных онлайн-площадках и в сетевых магазинах, предоставлен доступ к образовательным программам, обеспечены персональные консультации экспертов рынка, предусмотрено членство в деловых объединениях, участие в профильных мероприятиях и грантовые выплаты.