В работе совещания, которое прошло в Новосибирске под руководством Анатолия Серышева, приняли участие высшие должностные лица регионов Сибири, руководители правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

Открывая заседание, Анатолий Серышев отметил: 13 мая исполняется 25 лет с момента, когда президент России Владимир Путин своим указом создал институт полномочных представителей главы государства в федеральных округах.

«Главной задачей института полпредов было и остается обеспечение реализации на местах решений и инициатив президента Российской Федерации, контроль за исполнением федеральных законов и координация взаимодействия всех уровней власти», – сказал полпред.

В рамках основной повестки участники заседания обсудили вопросы государственной миграционной политики в субъектах СФО.

«В современных условиях миграция – это не только важный для любой страны ресурс развития и экономического роста, но и фактор укрепления позиций государства на геополитической арене», – акцентировал внимание Анатолий Серышев.

По мнению полномочного представителя, на фоне напряженной демографической ситуации, дефицита рабочих рук наша страна также нуждается в привлечении иностранной рабочей силы. Вместе с тем президент России неоднократно отмечал, что подходы к миграционной политике требуют обновления. Принципиально, чтобы приезжающие иностранные граждане соблюдали законы и правила поведения в российском обществе, уважали традиционные для нас ценности, не нарушали права граждан России.

В настоящее время в ходе совершенствования работы в сфере миграции формируется новая законодательная база, создаются дополнительные инструменты для решения актуальных задач. В соответствии с указом президента России на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России создается «Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан». Обновленные подходы будут учтены и в новой версии Концепции государственной миграционной политики.

«Все эти решения направлены на повышение качества управления миграционными процессами. Вместе с тем эффективная миграционная политика – это также создание условий, при которых иностранные граждане смогут быстрее интегрироваться в российский социум, а определенная часть из них – стать гражданами России», – добавил полпред.

Полномочный представитель отметил необходимость планомерной работы по социальной и культурной адаптации мигрантов. К настоящему моменту в шести регионах СФО действуют специальные центры для мигрантов. В прошлом году на их базе адаптационные курсы прошли около 7,5 тысячи иностранных граждан.

«Этого, безусловно, недостаточно. Необходимо более критично оценить работу таких учреждений, эффективность реализуемых мероприятий и предложить механизмы вовлечения в них большего числа мигрантов. Важно подкреплять деятельность центров методически, привлекать к их работе работодателей, общественные структуры, поддерживать проекты и инициативы в рамках грантовых конкурсов», – обратился к участникам заседания Серышев.

Полпред добавил, что следует изучать лучшие практики, используемые в других регионах, внедрять их на своих территориях

«Нам важно создать условия, при которых иностранные граждане смогут быстрее интегрироваться в наше общество. В Кузбассе действует Центр информационно-правовой помощи иностранным гражданам, где оказывают юридические и правовые консультации, содействуют в изучении русского языка, проводят просветительские мероприятия. Наладили работу с детьми иностранных граждан, в том числе по приему в образовательные организации. На рабочих группах Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Кузбасса регулярно обсуждаем адаптацию иностранных граждан», – рассказал глава региона Илья Середюк.

Только за первый квартал 2025 года в мероприятиях Центра информационно-правовой помощи иностранным гражданам приняли участие более 3,1 тысячи человек. Приоритетное направление центра – реализация пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Центр сотрудничает с работодателями, привлекающими труд иностранных граждан в регионе.

В преддверии 80-летия Победы для иностранных студентов в Кузбассе прошли экскурсии по знаковым местам региона. Так, в Кемерове студенты посетили православный храм, мусульманскую мечеть, Мемориал Воину-Освободителю.

Фото: пресс-служба АПК