Ветераны СВО Кузбасса стали активными участниками всех патриотических акций в честь 80-летия Победы

Акция «Свеча памяти», торжественные марши в честь Победы, шествия «Бессмертного полка». Во всех этих акциях активно участвовали кузбасские ветераны специальной военной операции. Они возложили цветы к памятникам, установленным в честь погибших в Великой Отечественной войне. Вместе со своими семьями и социальными координаторами регионального филиала фонда «Защитники Отечества» ветераны принимают активное участие в акции «Сад Памяти».

Ко Дню Победы в Прокопьевске, Березовском, Мариинске и Кемерове открыли Парты Героев.

А накануне 9 мая ветераны СВО, их родные и все желающие приняли участие в легкоатлетическом пробеге в селе Костенково Новокузнецкого округа. Более 800 человек пришли, чтобы почтить героев и передать эстафету памяти будущим поколениям.

В поселке Крапивинский прошла интерактивная патриотическая программа «Победа: дорогами памяти». Ветераны СВО и их семьи в числе пяти команд отвечали на вопросы о событиях военных лет, угадывали кадры из известных фильмов и мелодии патриотических песен. В итоге победила команда «Защитники Отечества».

Масштабное выступление сводного хора в честь 80-летия Победы прошло на главной сцене Государственной филармонии Кузбасса им. В.Д. Федорова. Сопровождали его филармонический камерный оркестр, артисты театра «Слово», ансамбль «Отражение» и Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп». В программу концерта «И помнит мир спасенный…» вошли военные и послевоенные композиции о героизме советских солдат: «Священная война», «В землянке», «Катюша», «Синий платочек» и многие другие. Гостями здесь также стали ветераны СВО и члены их семей.

Накануне Дня Победы в Новоильинском районе Новокузнецка состоялся первый кузбасский фестиваль «Творческая сила» для участников СВО и ветеранов боевых действий. Концерт под открытым небом объединил защитников Отечества из Кемерова, Юрги, Анжеро-Судженска, Шерегеша и Новокузнецка. Ветеранов специальной военной операции поздравили «Фронтовые бригады». А в Прокопьевске прошел фестиваль «Весна Победы», где выступил Духовой оркестр с популярными песнями военных лет, работали фотозоны, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, познавательные викторины, позволяющие узнать новые факты о Великой Отечественной войне. Особым событием стало открытие интерактивной площадки «Портрет Героя», где юные художники рисовали ветеранов СВО с натуры. Каждая картина стала символом уважения и признательности защитникам Родины. Также на фестивале все желающие могли оставить свои слова поддержки — написать письма для участников СВО.