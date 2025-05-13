Посевная по злаковым культурам в Кузбассе выполнена почти на треть

Региональный Минсельхоз опубликовал текущую сводку с полей.

Яровой сев выполнен на 27,4%. В ведомстве отметили, что активнее всего себя проявляют аграрии Прокопьевского, Промышленновского, Тисульского, Чебулинского округов. В этих территориях посеяно уже более 30% выделенных площадей под злаковые.

По техническим культурам, таким как рапс, подсолнечник (на зерно), соя и лен посевной план пока реализован на 18%. Картофель посадили на площади 1265 гектаров, овощами засеяно 138 га.

В Минсельхозе добавили, что темпы посевной кампании нарастают, а каждый погожий час селяне используют по максимуму.

Графика: Минсельхоз Кузбасса/Telegram

