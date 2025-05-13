Губернатор Кузбасса провел рабочую встречу с заместителем руководителя Роструда Яном Талбацким по вопросам модернизации службы занятости региона.

Среди 17 субъектов РФ, где по нацпроекту «Кадры» полностью трансформируют учреждения службы занятости, Кузбасс занимает второе место по контрактации выделенных средств и темпам модернизации кадровых центров.

– Спасибо за те возможности, которые федеральный центр предоставляет по ремонту и модернизации центров занятости. Ситуация с безработицей в Кузбассе сейчас находится на рекордно низком уровне. В этих условиях перед нашей кадровой службой стоит новый вызов — подбор квалифицированных специалистов. Переобучение в 2024 году прошли 2,1 тысячи кузбассовцев. Инвесторы, которые сейчас приходят в Кузбасс, нуждаются в кадрах для новой экономики. Эту работу нужно проводить совместно с образовательными учреждениями. Помогая с кадрами, мы решаем вопрос диверсификации экономики Кузбасса, — подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона отметил, что в Кузбассе сейчас чуть более 6 тысяч безработных. При этом для трудоустройства предлагается 24 тысячи рабочих мест. Так, только для туристической отрасли к 2030 году потребуется около 16 тысяч различных специалистов.

Кузбасс занимает второе место в Сибири по занятости инвалидов — 29,4% граждан с инвалидностью трудоустроены, что выше среднего по стране.

Как подчеркнул Ян Талбацкий, наш регион входит в число лидеров по модернизации службы занятости в стране. Причем меняется не только облик центров занятости, но и общая концепция работы, внедряются новые стандарты обслуживания, ориентированные на различные категории граждан, включая безработных и тех, кто нуждается в планировании карьеры, а также на работодателей, которым оказывается помощь в решении кадровых вопросов.

– Сопряжение рынка труда и образования — актуальная для всей страны повестка, реализация которой контролируется на уровне президента. Службу занятости перестраиваем под новые задачи, на это направлено целевое обучение. Заказчики, в том числе относящиеся к сферам образования, здравоохранения, сейчас формируют предложения для абитуриентов, — рассказал заместитель руководителя Роструда.

По его словам, в приоритете на сегодня задача, поставленная перед службой занятости президентом страны, — трудоустройство участников специальной военной операции. Как положительный опыт был отмечен проект по взаимодействию филиалов фонда «Защитники Отечества» с муниципалитетами по проактивной работе. Еще до момента обращения демобилизованного бойца в службу занятости специалисты изучают, где он работал, требуется ли сейчас переобучение, какие вакансии могут подойти. Такая предварительная деятельность позволяет героям СВО максимально быстро выходить на работу и адаптироваться к мирной жизни.

Напомним, работа по обновлению центров занятости и переходу на новые стандарты началась с 2019 года в рамках национальных проектов «Производительность труда» и «Демография». За это время в Кузбассе поэтапно уже модернизированы шесть центров занятости, три — по федеральной субсидии, три — за счет средств региона. С этого года полная трансформация учреждений службы занятости идет по нацпроекту «Кадры».