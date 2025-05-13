Кузбассовцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли». Присоединиться к нему могут представители строительной отрасли, имеющие опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Финал конкурса пройдёт в Ярославле с 7 по 10 августа. Участников ждёт расширенная практико-ориентированная программа мероприятий, включающая мастер-классы, тренинги с ведущими экспертами строительной отрасли Российской Федерации и других стран.

В рамках конкурса в регионах также пройдёт треки по отбору кандидатов на открытые вакантные должности в строительном комплексе.

Подробнее ознакомится с правилами и подать заявку для участия можно на сайте до 1 июня 2025 года.

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