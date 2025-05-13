Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» за три года стал действенной площадкой для продвижения локальных торговых марок в масштабах страны. Бренды-победители получают возможность продвинуть свои товары на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получают поддержку от партнеров конкурса. В этом году 81 кузбасский предприниматель уже подал заявку на участие в конкурсе. До 15 мая документы принимаются на сайте.

Больше всего — 19 кузбасских компаний — участвуют в категории «Специальные номинации». В этот блок входят: «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов», «Комфортная жизнь для защитников Отечества», «Молодежные бренды» и другие номинации.

Так, в категории «Бренды малых городов» ярким проектом является «ТАЙГА ТАКСИ» — первое туристическое такси Кузбасса. Во время поездки водители рассказывают о всех туристических достопримечательностях Междуреченска, Поднебесных Зубьев, Черного Салана и Сибирских Мегалитов. Пассажиры в дороге могут изучить туристический каталог, посмотреть видео и узнать больше от жителя главного города тайги, проехать по самым красивым местам города в формате экскурсии.

На втором месте по популярности номинация «Продукты питания», в ней кузбассовцы заявили 15 локальных брендов. К примеру, «Родная земля» — завод по производству молочной продукции, который с 2014 года входит в одноименный многоотраслевой агропромышленный комплекс с замкнутым циклом, включающий в себя производство кормовых и зерновых культур, молока, кисломолочных и молочных продуктов. Предприятие — дипломант конкурсов «Сто лучших товаров России», «Бренд Кузбасса», «Лучшие товары Кузбасса» и др. С этого года на предприятии внедряют бережливые технологии в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В номинации «Высокие технологии» регион подал заявку на участие бренд «Небо Кузбасса». Это кузбасский производитель компонентов для БПЛА, объединяющий 20-летний опыт в приборостроении с авиаинновациями. Его миссия — обеспечение технологической независимости России через отечественные решения для беспилотников.

Напомним, конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Цель — сформировать содружество инициативных людей и консолидировать лучшие идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях, и всецело помочь в воплощении этих инициатив в жизнь.