Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил тренерский штаб и команду волейбольного клуба «Локомотив» с победой в Кубке России. Соревнования памяти выдающегося волейболиста Константина Ревы завершились в Казани 11 мая.

– Победы не даются легко, к ним идут с трудом, через преодоления. Эта победа – ваше достижение, которое всегда будет с вами, которое никто не отнимет. Дальше нужно брать новые высоты, – отметил Анатолий Серышев.

Матчи турнира проходили с 6 по 11 мая в Центре волейбола Казани. В полуфинале команда из Новосибирской области обыграла чемпиона страны – казанский «Зенит» на его домашней площадке со счетом 3:1. В финальном матче волейболисты «Локомотива» сразились с обладателем Кубка России 2024 года – московским «Динамо» и одержали победу со счетом 3:2. Четверо членов команды попали в символическую сборную Финала шести, а самым ценным игроком турнира признан волейболист из Новосибирска Марко Ивович.

Волейбольный клуб «Локомотив» становился победителем Кубка России в 2010 и 2011 годах. Дважды, в 2014 и 2016 годах, команда выходила в финал. Кубок России является непереходящей наградой и будет храниться в музее волейбольного клуба «Локомотив».

По итогам сезона «Локомотив-Новосибирск» стал рекордсменом среди клубов по количеству номинаций – пять побед: «За лучшую работу в социальных сетях», «За лучшую работу с болельщиками», «За лучшую работу по развитию детского волейбола», «За лучший социально значимый проект: «Под Звездами Добра», «За лучшую популяризацию молодежных составов команд Суперлиги».