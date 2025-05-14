Сегодня глава региона встречается с юнкорами детских медиацентров Кузбасса. На вопрос о самом серьезным испытании на нынешнем этапе своей карьеры Илья Середюк ответил, что большой проблемой является разразившийся угольный кризис, вызванный резким падением мировых цен на «черное золото» и сложностями с его перевозкой. Соответственно, бюджет Кузбасса недополучает существенную долю доходов, поступающих в виде налогов с угольных предприятий.

«Мы были вынуждены сократить ряд некоторых программ. Но при этом мы не остановили финансирование таких значимых проектов, как развитие инфраструктуры и транспортной системы, не остановили выплаты зарплат нашим бюджетникам. Основной вызов – суметь в этот тяжелейший для Кузбасса период в ручном режиме найти правильные управленческие решения, чтобы наша экономика не только сохраняла свой баланс, но и была рассчитана на перспективу», – сказал губернатор.

Илья Середюк добавил, что кузбассовцы, в том числе и молодежь, могут помочь региону своими идеями и подсказками властям, на что нужно обращать внимание в первую очередь.