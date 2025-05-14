Губернатору Кузбасса сегодня во время встречи с участниками региональных медиацентров задали вопрос о том, что остается за кадром его телеграм-канала. И Илья Середюк отметил, что его работа в должности главы региона предполагает круглосуточный режим. И обо всем рассказать в соцсети просто невозможно. При этом он подчеркнул, что искусство руководителя заключается в том, чтобы все работало как часы.

– Жизнь хозяйственного руководителя региона, она многогранна. Это все сферы деятельности, и встречи с разными людьми, со старшим поколением, и с талантливой молодежью, и с такими как вы, с теми, кто набедокурил, с ними тоже надо проводить воспитательную работу. И хозяйственные процессы связанные с производством. Самая важная задача, которую губернатор должен обеспечить на своем посту – это бесперебойная работа всех систем и увязка этих систем между собой. Поэтому за кадром остается, конечно, львиная доля моей работы, это процентов 80.

Во многом, это рутина, рабочие совещания, отметил губернатор. И он предложил ребятам, кто пожелает, провести с ним как-нибудь рабочий день.