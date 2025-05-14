На встрече с юнкорами региона Илья Середюк рассказал, что в выходные дни нередко приходится работать, иногда до позднего вечера. Но когда выдается свободное время, глава Кузбасса многим другим занятиям предпочитает кулинарию.

«В редкие выходные мне больше всего нравиться готовить. К примеру, плов готовится три часа. За это время можно пообщаться с каждым членом семьи, узнать, что у него нового, что его беспокоит, обсудить семейные вопросы в непринужденной атмосфере у домашнего очага. К сожалению, в обыденной жизни времени и сил иногда не хватает, чтобы каждому уделить достаточно внимания», – рассказал Илья Середюк.

Губернатор отметил, что собираться всей семьей за большим столом – это старая русская традиция, которой многие придерживаются и в наши дни.