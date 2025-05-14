Сегодня на встрече с юными журналистами губернатора Кузбасса спросили о том, каким он был пионером. Илья Середюк отметил, что пионер – это прежде всего тот, кто всегда впереди, кто является передовиком. Он рассказал, что его приняли в пионеры одним из первых в классе.

– В торжественной обстановке, в Музее боевой славы. У нас были всегда большие мероприятия, которые возлагались на нас в рамках отряда. Я нес ответственность за весь отряд. Будь то какое-то соревнование, мероприятие, сбор макулатуры, сбор металлолома, организация дежурств в классе. Многие нынешние школьники лишены такой приятной возможности, а я в прямом смысле об этом так и говорю. Это прямая возможность участвовать в жизни школы, в жизни класса, соревнуешься с другим пионерским отрядом. И в зарницу играли. И руководитель пионерского отряда, я был таковым, возглавляет свой отряд. Это уже с тех лет нам прививали ответственность, ну и соревновательность, чтобы быть лучшим, – поделился воспоминаниями Илья Середюк.