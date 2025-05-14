По данным Министерства образования Кузбасса, единый госэкзамен (ЕГЭ) будут сдавать 10 026 человек, из них 9 265 – выпускники этого года. В сдаче Основного госэкзамена (ОГЭ) в этом году примут участие 33 129 девятиклассников, в том числе 32 427 нынешних выпускников.

Для проведения ЕГЭ в основной период задействуют 78 пунктов проведения на базе общеобразовательных школ и девять пунктов на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для сдачи ОГЭ откроют 367 пунктов.

14 мая проходит апробация ЕГЭ с участниками и тестирование систем видеонаблюдения.

В этом году будет функционировать платформа обратной связи, которая предоставляет возможность выпускникам и их родителям сообщать о нарушениях порядка проведения ЕГЭ. QR-код для оперативного выхода на платформу разместят около входа в пункт проведения.

В этом году порядок получения аттестата выпускниками девятых классов в Кузбассе остается прежним. Школьникам нужно сдать два обязательных предмета и два – по выбору.

Как подчеркнул глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по вопросу готовности субъектов РФ к проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен), в этом году решено провести эксперимент: пилотными площадками сдачи только двух обязательных предметов стали Москва, Санкт-Петербург, Липецк. В случае успешной апробации эксперимент распространят и на другие территории страны.

Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, который напомнил, что по поручению президента Владимира Путина были внесены изменения в основные общеобразовательные программы. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Основной и единый государственные экзамены синхронизированы с программами.

Так, по обращению Белгородской области в связи с текущей ситуацией были добавлены в расписание ЕГЭ два дополнительных дня для экзаменов по математике (26 мая) и русскому языку (29 мая).

Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отдельных школ приграничных регионов, а также дети, переехавшие из этих регионов, могут пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.