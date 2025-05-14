Эти клубы будут работать в рамках специального проекта «Вызов». По сути, это социально психологические тренинги с элементами терапии для родителей в кризисной ситуации и последующие неформальные встречи родительского сообщества. Клубы создадут для профилактики и коррекции семейного неблагополучия.

Работать в клубах «Устойчивая семья» будут психологи учреждений соцобслуживания семьи и детей и организаций для детей-сирот. Он пройдут обучение по образовательной программе «Азбука счастливой семьи», которое продлится до ноября нынешнего года.

И.о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка отметила, что уже сегодня в Кузбассе заметны положительные результаты реализации специального проекта «Вызов». Детей, находящихся на круглосуточном пребывании в учреждениях региона, стало меньше на 19%. Создание клубов для родителей и детей «Устойчивая семья» станет еще одним важным шагом в профилактике социального сиротства в Кузбассе.

Напомним, в 2024 году Кузбасс вошел в число 14 пилотных регионов, где началась реализация проекта «Вызов» стратегической программы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Дети в семье».