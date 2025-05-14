Подведены итоги 6-летней работы Центра (ЦПЭ), созданного в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

97 кузбасских компаний при поддержке Центра заключили 352 экспортных контракта. ЦПЭ при участии Российского экспортного центра активно реализует программу продвижения под национальным брендом «Сделано в России», которую в феврале этого года по поручению президента РФ утвердило федеральное правительство. Кроме того, экспортеры Кузбасса участвуют в выставочно-ярмарочных мероприятиях на стендах РЭЦ, фестивалях-ярмарках и бизнес-миссиях.



Центр поддержки экспорта в Кузбассе помогает малым и средним предприятиям несырьевых отраслей выходить на зарубежные рынки. ЦПЭ активно продвигает экспорт кузбасской продукции в 43 страны, в том числе в Казахстан, Киргизию, Турцию, Китай и Беларусь. Благодаря поддержке Центра на международные рынки вышла продукция различных отраслей экономики региона.



РЭЦ, созданный по поручению Правительства России, также выступает оператором государственной цифровой платформы «Мой экспорт», которая обеспечивает онлайн-доступ к ключевым государственным мерам поддержки экспорта, услугам ведомств и партнеров. Все меры поддержки, представленные на платформе, доступны для экспортеров региона.