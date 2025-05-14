В режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участниками XX Форума-съезда организации. Основной темой стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

В ходе встречи Президент России отметил ребят из трудовых коллективов, которые добровольно идут на защиту Родины на специальной военной операции.

В числе поднятых на заседании вопросов — условия возврата иностранных компаний и производителей на российский рынок.

«Я попросил Правительство поработать на этот счет, выработать определенные условия возврата. Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие три года», — подчеркнул Владимир Путин.

Также участники встречи обсудили меры поддержки инвестиционной активности, проекты технологического суверенитета, развитие фармацевтической отрасли и другие актуальные вопросы.

Региональное отделение «Деловая Россия» действует в Кузбассе с 2009 года. Основные направления работы — содействие развитию свободного конкурентного рынка, отечественного производства, правовой защите законных интересов предпринимателей, а также улучшение инвестиционного климата в регионе. Кузбасское отделение выступает координатором внедрения и оценки Регионального инвестиционного стандарта, а также принимает участие в подготовке результатов в формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. По результатам 2022 и 2023 годов регион поднялся с 15-го на 13-е место в Нацрейтинге АСИ.

В рамках поддержки российских производителей в 2024 году правительство Кузбасса подписало с коммерческими организациями Хартию промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Главная задача Хартии – стимулирование интенсивного роста промышленности, обновление технологической базы, создание новых рынков и отраслей, обеспечение устойчивости российского производства и роста его технологичности.

Для поддержки технологических компаний действует АО «Кузбасский технопарк», в настоящее время на сопровождении находится 70 резидентов, 41 малая технологическая компания. Большая часть разработок направлена на достижение задач технологического суверенитета страны, в том числе в сфере производства горно-шахтного оборудования, медицинских изделий и химических компонентов.

В рамках решения задач по структурной трансформации и диверсификации экономики Кузбасса предприятия обрабатывающей промышленности успешно реализуют мероприятия по освоению производства импортозамещающей продукции. Так, в 2024 году в рамках проекта «Небо Кузбасса» компания «Горный-ЦОТ» запустила серийное производство бесколлекторных двигателей. Они могут применяться в машиностроении, для производства медицинского оборудования, а также беспилотников самолетного типа, разведывательных квадрокоптеров и FPV-дронов. ООО «Объединенные машиностроительные технологии» готово полностью обеспечить потребность угледобывающих предприятий Кузбасса в очистных комбайнах. Корпорация «АСИ» совместно с ОАО «РЖД» установила более 800 комплектов вагонных весов собственного производства, предназначенных для предварительных и контрольных взвешиваний грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности – КАО «Азот» в 2024 году завершил проект по производству жидкой углекислоты мощностью 50 тысяч т/год и производству гранулированного сульфата аммония мощностью 250 тысяч т/год, в 2025 году ожидается выход на проектную мощность. АО «Органика» реализует инвестиционные проекты по разработке технологии получения и организации промышленного производства анальгетика, который отличается от представленных на рынке известных обезболивающих средств отсутствием сильно выраженных побочных эффектов и антитромботического лекарственного препарата нового поколения.