Сегодня, 14 мая, в Кузбассе прошло тренировочное мероприятие по отработке технологии проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов по русскому языку, информатике в компьютерной форме и устной части иностранных языков.

Тренировочные экзамены прошли в 89 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе на дому и в медучреждениях. В тренировке принимали участие 8 384 школьника. К нему также были привлечены все категории работников пунктов проведения экзаменов, среди которых члены государственной экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории.

Результаты всероссийского тренировочного мероприятия будут направлены в общеобразовательные организации не позднее 27 мая 2025 года.