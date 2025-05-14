При поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевске реализуется проект по благоустройству парка

В Прокопьевске началась реконструкция Тырганского парка. В 2024 году проект по благоустройству территории, представленный администрацией Прокопьевского городского округа, стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). Реализация проекта осуществляется при поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс».

На этой территории запланировано масштабное преображение. Здесь до ноября текущего года появятся пешеходные дорожки, парковка для велосипедов, лыжероллерные трассы, площадка для выгула и дрессировки собак. А также будут заасфальтированы заезды для автотранспорта, установлены амфитеатр для мероприятий и детская игровая площадка.

– Тырганский парк – одно из любимых мест отдыха многих жителей Прокопьевска. Именно за эту общественно значимую территорию прокопчане активно голосовали на всех этапах. Их вовлеченность однозначно повлияла на успешность заявки. Сейчас наши усилия направленны на то, чтобы парк стал удобным и современным, – отмечает глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.

Отметим, что это только первый этап преображения парка. Второй этап благоустройства территории лег в основу конкурсной заявки МГиИП 2025. Она получила название «Тырганский парк. Выставка достижений нашего Кузбасса». По словам разработчиков, на втором этапе проекта планируется увеличение количества туристических маршрутов. На это архитекторов вдохновили уникальные культура и история городов Кузбасса.

Фонд Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» оказывают помощь в составлении заявок, определении концепции развития, организации различных активностей сразу в нескольких территориях. При их поддержке в 2025 году за федеральные гранты на благоустройство будут бороться города Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Белово, Мыски и Киселевск.

За последние несколько лет благодаря партнерству руководителей муниципалитетов региона, угольщиков и жителей городов одержаны многочисленные победы в конкурсе Минстроя, позволившие реализовать проекты благоустройства.

Напомним, что при поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» за четыре года в Кузбасс для улучшения социальной инфраструктуры шахтерских городов удалось привлечь порядка 900 млн рублей инвестиций из федерального бюджета.

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