Горняки «СУЭК-Кузбасс» стали героями издания «Дневник Победы»

К 80-летию Великой Победы вышло памятное издание «Дневник Победы». В книге собраны истории о ветеранах Великой Отечественной войны, которые после войны посвятили себя мирному труду в угледобыче и энергетике.

Героями книги стали первые стахановцы Кузбасса Иван Борисов и Муса Сулейманов, совершившие трудовые подвиги, а также представители династии Фаляховых шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».

На страницах героической летописи читатель может узнать об угольной промышленности в военные и послевоенные годы. Именно в этот период закалялись настоящие Герои. Так, страна в свое время открыла имя выдающегося шахтера из Прокопьевска, первого стахановца Кузбасса Ивана Борисова. Вместе со своей бригадой он выполнил пятилетний план по выдаче угля всего за три с половиной года.

История Киселевского забойщика, стахановца Мусы Сулейманова, тоже нашла отражение на страницах книги. За упорный труд и стойкость он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Помимо этого, Муса вместе с супругой воспитывал пять детей.

Несколько страниц издания посвящены семье Фаляховых. Общий трудовой стаж династии насчитывает 350 лет. Основатель династии Саид Фаляхович в годы войны был летчиком, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почета» и знаком «Шахтерская слава». Сегодня на шахте имени С.М. Кирова трудится диспетчером по промышленной безопасности внучка Саида – Алина Фаляхова, а ее брат Рустем Фаляхов готовится стать горным инженером.

В издании также собраны военные стихотворения, песни, яркие агитационные плакаты и архивные фото, которые помогут сохранить память о подвиге поколений.

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