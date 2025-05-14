В Прокопьевском муниципальном округе «СУЭК-Кузбасс» открыла Мемориал Воинам-Победителям. Это знаменательное событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Постамент из черного гранита с бронзовой фигурой солдата установлен в селе Большая Талда на территории административно-бытового комбината Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс». Слева и справа от скульптуры воина расположены две монолитные плиты, на которых изображена медаль, посвященная 80-летию Победы, и выгравирована цитата Ильи Эренбурга, воспевающая утро Победы далекого 1945 года: «Свершилось! Она перед нами, не слово, не мрамор, горячая, живая, в гимнастерке, полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли походов, с ленточками ранений на груди, самая прекрасная и самая любимая, наша Победа». Высота центрального элемента Мемориала составляет более 3,5 метров.

Автором композиции является Константин Зинич. Для известного скульптора это не первая работа, выполненная по заказу угольщиков. Зинич также выступил автором памятника «Долгожданная встреча», созданного в честь 75-летия победы. Он находится на территории Центра развития и подготовки персонала «СУЭК-Кузбасс» в Ленинске-Кузнецком.

На торжественном открытии Мемориала Воинам-Победителям присутствовало более 400 человек. Почетными гостями стали представители администрации Прокопьевского муниципального округа, директора и руководители производственных единиц Компании.

Право снять ткань, покрывающую Мемориал, было предоставлено главе Прокопьевского муниципального округа Наталье Шабалиной и генеральному директору АО «СУЭК-Кузбасс» Михаилу Лупий.

В торжественной речи Михаил Григорьевич отметил, что в преддверии Дня Победы важно сохранять память о наших предках и чтить традиции. Так, помимо Мемориала, рядом с административным зданием Разрезоуправления появилась целая Алея Памяти – работники АО «СУЭК-Кузбасс» высадили более 60 саженцев.

В преддверии Дня Победы состоялись церемония возложения цветов к Мемориалу и праздничный концерт с участием творческих коллективов Прокопьевского муниципального округа.

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