К юбилею Победы работники «СУЭК-Кузбасс» и студенты ленинск-кузнецкого горнотехнического техникума высадили Аллею Памяти

Одним из мест закладки Аллеи Памяти в честь 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала территория многофункционального центра «Горняк» в Ленинске-Кузнецком.

В высадке принял участие Герой труда Российской Федерации Владимир Мельник, а также студенты ленинск-кузнецкого горнотехнического техникума. Аллею украсили четырнадцать молодых саженцев ели и памятная табличка. Ель была выбрана для посадки не случайно. Именно это дерево символизирует храбрость, смелость и верность.

– Аллея памяти – это дань уважения и знак благодарности сотрудников Компании подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Хочется поблагодарить всех, кто поучаствовал в этом добром деле, – делится Владимир Мельник.

В Компании стараются как можно бережнее сохранять память о воевавших земляках. Молодые растения разных видов были высажены на территориях всех предприятий «СУЭК-Кузбасс». Кроме этого, в преддверии Дня Победы работники предприятий принимают активное участие в субботниках, спортивных, интеллектуальных мероприятиях и других традиционных акциях, таких как «Георгиевская лента», «Стена памяти» и «Бессмертный полк».

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