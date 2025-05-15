Новокузнецкий завод, занимающийся производством и ремонтом электротехнического и электрощитового оборудования, стал участником федерального проекта «Производительность труда». Вместе с экспертами на предприятии будут проводить оптимизацию процесса ремонта электромашин мощностью свыше 100 кВт. Работу проведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Сейчас проводится диагностика производственных процессов. Дальнейшая оптимизация позволит сократить время ненужной транспортировки крупногабаритных узлов электромашин из временных мест хранения.

Через шесть месяцев коллектив пилотного участка перестроит рабочие процессы и сможет тиражировать бережливые технологии на других производственных площадках.