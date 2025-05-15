Проект инициативного бюджетирования получил признание научных экспертов конкурса «100 успешных практик в сфере укрепления общественного здоровья».

В номинации «Инициативное бюджетирование проектов в сфере укрепления общественного здоровья» отмечена площадка для дрессировки собак в Березовском.

«Проект носит одновременно позитивно-эмоциональный и обучающий характер для общественного здоровья жителей. Исследования показывают, что в процессе дрессировки четвероногих питомцев снижается уровень беспокойства и стресса у людей, развиваются коммуникативные навыки. Очень радует, что проекты, инициированные кузбассовцами, получают поддержку на федеральном уровне. Это лишний раз доказывает, что благодаря инициативам неравнодушных жителей в территориях появляются такие важные и нужные объекты, которые меняют облик городов и сел к лучшему», – отметила начальник контрольно-аналитического отдела Министерства финансов Кузбасса Светлана Казакова-Казаковская.