Планами на нынешний дорожно-строительный сезон в соцсетях поделился министр жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев.

Дороги и искусственные сооружения ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая сумма финансирования составит более 4,6 млрд рублей.



Намеченные работы стартовали на 20 объектах из 22. Так, капитальный ремонт одного участка (164 – 168 км) автодороги Томск – Мариинск завершен на 95%, а на втором участке (172 – 178 км) устраняют выбоины.

На трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга укрепляют обочины и фрезеруют дорожное полотно. Подходит к завершению ремонт участка автодороги Алтай – Кузбасс, осталось выполнить 5% запланированных работ.



«Автомобильная дорога Кемерово – Новокузнецк пользуется большим спросом у туристов и жителей области, ведь она ведет ко многим туристическим объектам и оздоровительным детским лагерям. Поэтому ее содержание в нормативном состоянии находится в приоритете. Сейчас на транспортных развязках ведутся работы по замене слабых грунтов земляного полотна, фрезерование старого слоя асфальта, а также устройство выравнивающего слоя покрытия», – сообщил Дмитрий Киселев.

Министр добавил, что все работы выполняются согласно графику.

Фото: Дмитрий Киселев/Telegram