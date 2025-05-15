Центр открыли в детском саду «Родничок» в Мариинске. Еще два таких специализированных учреждения действуют на базе детсадов «Незабудка» (Кемерово) и «Аленький цветочек» (Прокопьевск).

«В таких центрах занятия направлены на развитие у дошкольников базовых физических качеств: координации, ловкости, быстроты, силы, гибкости. Ребята будут заниматься спортивными играми, игровым стретчингом, ритмической гимнастикой, общей физической подготовкой. Для этого в детском саду созданы оптимальные условия, воспитатели и инструктор по физической культуре обучились по специальной программе повышения квалификации, имеется спортивный зал с оборудованием и инвентарем, физкультурная площадка на территории и мини-стадион «Малыш», – рассказал министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин.

Кроме того, в центре раннего физического развития на аппаратно-программном комплексе «Стань чемпионом» детей тестируют на предрасположенность к занятиям тем или иным видом спорта. Специалисты оценивают психофизиологические и функциональные возможности организма, всего учитывается более 150 показателей. Родители получают рекомендации по выбору вида спорта для ребенка. Также результаты диагностики помогают спланировать дальнейшую работу по подготовке юного спортсмена.

Фото: пресс-служба АПК