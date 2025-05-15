В честь Международного дня медицинской сестры в правительстве Кузбасса прошёл торжественный приём. Губернатор области Илья Середюк вручил награды медицинским работникам и поблагодарил их за добросовестный труд.

— В самые трудные для страны времена наши медработники всегда проявляли себя настоящими героями. Все мы помним пандемию, когда они встали на передовую в борьбе с вирусом. Сейчас — спасают бойцов и мирных жителей в зоне СВО. Мы гордимся нашими медработниками и безмерно благодарны за подвиги, которые они совершают каждый день в тылу и на фронте.Спасибо за то, что каждый день они дарят людям надежду, оберегают их здоровье, а порой — и саму жизнь, — отметил Илья Середюк.