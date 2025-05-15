Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня провел рабочую встречу с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом. Они обсудили основные результаты работы прокуратуры в 2024 году и за текущий период 2025 года.

Глава ведомства сообщил, что по инициативе прокуратуры органы государственной власти и местного самоуправления приняли решения об увеличении в 2025 году расходов областного бюджета на социальные нужды жителей области на 4,4 миллиарда рублей, местных бюджетов – на 700 миллионов рублей.

На особом контроле находится восстановление трудовых прав граждан. Прокуратуре области удалось добиться выплаты более 435 миллионов рублей просроченной заработной платы и легализовать трудовые отношения более чем с 250 работниками.

При надзорном сопровождении органов прокуратуры и по результатам принятых мер реагирования на территории региона построено шесть поликлиник и девять фельдшерско-акушерских пунктов. Общее количество проблемных объектов жилищного строительства, включенных в специальный реестр, снижено с 12 до 1, восстановлены права более 3,6 тысячи граждан-участников долевого строительства.

В текущем году отельное внимание уделяется вопросам организации обращения с твердыми коммунальными отходами, строительству социально значимых объектов, проблеме изношенности коммунальной инфраструктуры. Полномочный представитель подчеркнул значимость надзора за реализацией мероприятий новых национальных проектов, государственных и региональных программ.