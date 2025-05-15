Во всех регионах страны активно ведется обновление системы жилищно-коммунального хозяйства. С 2025 года работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – одна из ключевых составляющих комплексного развития населённых пунктов и повышения качества жизни россиян. Для достижения показателей национального проекта “Инфраструктура для жизни” необходимо значительно обновить инфраструктуру, модернизировать мощности инженерных сетей. Эта масштабная работа направлена на решение имеющихся проблем в отрасли ЖКХ. При этом важно обеспечить системное планирование, основой для этого должны стать комплексные планы модернизации систем ЖКХ регионов. В целом с 2025 по 2030 год нужно построить и модернизировать более 50 тыс. км инженерных сетей, не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это улучшит качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян. К 2030 году планируется ежегодно менять не менее 2,5% сетей, к 2035 году этот показатель должен составить не менее 5%», – рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На реализацию мер потребуется около 4,5 триллиона рублей, причем значительная доля финансирования должна поступить из внебюджетных источников. Среди инструментов поддержки проектов: инфраструктурные облигации, целевые государственные займы, снижение долговой нагрузки регионов через частичное погашение бюджетных кредитов, федеральные дотации и региональные ресурсы, а также тарифные источники ресурсоснабжающих организаций.

Вице-премьер добавил, что в 2019–2024 годах в регионах страны построено и модернизировано более 12 тыс. км инженерных сетей и 5,5 тыс. объектов инфраструктуры сферы ЖКХ.