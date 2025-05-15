Подвиг народа в Великой Отечественной войне стал главным лейтмотивом научной конференции в КемГМУ

Участники традиционной Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Подвиг народа в Великой отечественной войне» в КемГМУ Минздрава России узнали истории семей в годы Великой Отечественной войны, поговорили о вкладе врачей в Победу, подвиге на фронте и тылу, а также о национально-освободительном движении народов мира.

– Благодаря конференции многие студенты открыли для себя новые факты о своей семье, родственниках, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу и обеспечивали нашу общую Победу, — отметил Дмитрий Кувшинов, доктор медицинских наук, ученый секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой нормальной физиологии имени проф. Н.А. Барбараш КемГМУ Минздрава России.

На пленарном заседании, которое состоялось в санитарно-гигиеническом корпусе Кемеровского государственного медицинского института-академии-университета, выступил Александр Фролович Шураев, ветеран вуза, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РСФСР, ветеран труда, бывший несовершеннолетний узник фашистского концлагеря. Он рассказал о Великой Отечественной войне глазами очевидца, а также призвал участников сохранять семейные истории, связанные с тем героическим временем.

О вкладе женщин в Победу, в частности, подразделений женщин-военлетов, прозванных за свои ночные налеты «Ночные ведьмы», рассказала Надежда Костромина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории. Злата Боровикова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, представила доклад «Героизм медиков в годы Великой Отечественной войны». Кроме того, на пленарном заседании студенты показали трогательные творческие номера, исполнили патриотические песни и стихи.

На секциях «Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Боевые страницы истории», «Медицина и вклад врачей в Великую Победу», «Великая Отечественная война – подвиг фронта и тыла», «Национально-освободительное движение народов мира» (на английском языке) студентами и молодыми учеными было представлено 43 доклада.

Кроме того, на конференции подвели итоги традиционного конкурса плакатов «Мы помним! Мы гордимся!»: первое место получил плакат Марины Яичниковой, студентки первого курса педиатрического факультета, второе место занял плакат Анастасии Сайумаровой и Алины Ягупы, третье место — работы Кристины Микаелян, Софьи Осадчей и Матвея Мельничука.