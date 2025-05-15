Во время прямого эфира в соцсетях губернатора Кузбасса прозвучал вопрос о том, возможно ли детям протестировать разные виды спорта прежде, чем выбрать что-то конкретное для занятий. Илья Середюк рассказал о том, что сейчас в регионе создаётся модель «бесшовной» подготовки спортсменов. При таком подходе подготовка непрерывно ведётся, начиная с этапа начальной спортивной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства.

В этом году будет открыт центр тестирования для высококвалифицированных спортсменов на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. Такие же центры планируется открыть для детей.

– Но мы предусмотрели такие центры тестирования и для детей, чтобы они с детства могли заниматься тем видом спорта, в котором он максимально могут проявить себя. У нас уже открыто 3 таких центра на базе спорткомплекса в Кемерове, в Прокопьевске и в Мариинске. В этих центрах уникальное отечественное оборудование, с помощью которого ребенок в возрасте от 5,5 до 12 лет после тестирования может получить рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления, – сказал Илья Середюк.

Также уже работают центры для физической подготовки детей с двух лет на базе детских садов в Кемерове, Прокопьевске и Мариинске.