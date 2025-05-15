Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в ходе прямого эфира в соцсетях.

Кемеровчане неоднократно указывали в комментариях на странице главы региона, что необходим дорожный ремонт на улице Терешковой, на Кузнецком проспекте (на участках от Кузнецкого моста до Советского проспекта и от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Камышинская), Притомском проспекте, а также на улицах Красноармейской, Инициативной и 62-й проезд.

«Больше всего замечаний у жителей областного центра по Кузнецкому проспекту, улицам Инициативной, Красноармейской и 62-му проезду. Благодаря экономии на строительстве объектов в Кемерове, которое проводится за счет областного бюджета, и перераспределения лимитов высвобождаются средства для приведения в порядок этих улиц, которые мы включаем в ремонтную программу на этот год», – отметил Илья Середюк.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов подтвердил, что сэкономленных средств хватит на ремонт дорог на указанных улицах.