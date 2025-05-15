Сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатору Кузбасса задала вопрос жительница Мариинска о том, когда пройдет грейдирование по городским улицам. Отвечая, глава региона рассказал о том, что в этом году в областном бюджете муниципальным образованиям предусмотрена субсидия на ремонт дорог и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 2,6 млрд рублей. Запланирован ремонт улиц и дорог местного значения общей протяженностью 60 км.

Тут же в прямом эфире он связался с главой города Мариинска и попросил коротко доложить о дорожных работах.

– Мы заключили договор на грейдирование. Первый цикл мы уже прошли. Хочу сказать, что у нас порядка 170 км по городу Мариинску – это песчано-гравийное исполнение. У нас запланировано не только грейдирование, но и подсыпка улиц Энергетиков, пер. Базовый, Западный, Молодежная. И мы приступили к асфальтированию улиц Дорожная, Кольцова, 50 лет Октября. Первые 150 метров асфальта положили, – доложил глава Мариинска.

Губернатор выслушал доклад и высказал просьбу, причем не только к главе Мариинска, а и к главам всех муниципалитетов региона.