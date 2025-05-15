Во время прямого эфира в соцсетях, губернатору Кемеровской области поступил вопрос о ценах на продукты в магазинах. В одном из прошлых прямых эфиров глава региона уже прокомментировал эту ситуацию, сказав, что цены будут урегулированы. Однако, по словам жительницы региона, цены в магазинах на товары продолжают расти.

Илья Середюк отметил, что сезонное повышение цен на товары имеет место быть. Это происходит регулярно и объясняется тем, что, например, овощи в это время года в основном привозные.

– Поступали сообщения, что картофель в магазинах продаётся по 300 рублей. Но такого не может быть, я сам покупаю картофель в магазине, таких цен не видел. Да, есть сезонное повышение цен на свежие овощи, овощи открытого грунта, но они не запредельны, они понятны. Это связано с издержками на хранение, логистику, – сказал губернатор.

Однако уже сегодня можно наблюдать тенденцию на снижение стоимости, связанное с появлением нового урожая.

Что касается других продуктов, то власти региона заключили соглашение с тремя торговыми сетями об ограничении торговой надбавки – не более 10% на ряд продовольственных товаров. Ещё пять торговых сетей и пять крупных производителей готовы присоединиться к соглашению.