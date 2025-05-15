Сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатору Кузбасса задала вопрос жительница пгт Каз на счет фильтровальной станции: хотелось бы нам знать, когда закончат строительство станции, так как пользоваться холодной водой невозможно?

– Подтверждаю, что вода требует очистки. Правительством Кузбасса совместно с администрацией Таштагольского района был выполнен проект. Заказчик – Таштагольсктий район – определил на конкурсной основе подрядчика. Но тот все перебуробил и стал выполнять не в соответствии с проектом строительно-монтажные работы. Мало того, оборудование другое там поставил. Мы вовремя остановили реализацию, изъяли деньги, которые были уплачены этому подрядчику, и приняли решение расторгнуть контракт и сменить там подрядчика, – рассказал губернатор.

Тут же Илья Середюк позвонил своему заместителю по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глебу Орлову, который доложил:

– Провели экспертизу тех работ, которые были выполнены некачественно, чтобы определить, что можно оставить, а что придется демонтировать и переделывать. То есть у нас смета будет готова до конца этой недели. На 10 июня мы планируем объявить аукцион. И 1 июля подпишем контракт.

На вопрос главы региона, когда у жителей Каза появится качественная вода, Орлов ответил, что по плану не раньше 31 марта 2026 года. Губернатор же заявил, что эти сроки надо значительно сдвинуть влево.

– Нужно принять жесткие меры с передачей материалов в правоохранительные органы по подрядчику, который все это запустил. Тем более если вы сейчас видите, какие он сделал отклонения от проекта. Подрядчик должен понести все штрафы. А по срокам, март это далековато, и срок давайте мы ускорим, – сказал Илья Середюк.

Он сообщил, что в июне планирует поездку на юг области и обязательно заедет в Каз, чтобы самому на месте оценить обстановку.