Илья Середюк рассказал, когда будет капитально отремонтирован мост на улице Автозаводской в Кемерове

Сроки губернатор Кузбасса озвучил, отвечая на вопросы жителей региона в соцсетях в прямом эфире.

Глава региона отметил, что в этом году планируется начать разработку проекта капремонта моста и дороги на ул. Атозаводской, соединяющей Кузнецкий проспект и микрорайон Южный.

«Мы собираемся ремонтировать этот участок в 2026-2027 годах. На это время мы обязательно предусмотрим пешеходный проход от Южного до Кузнецкого проспекта. Мы всегда при ремонте путепроводов или мостов оставляем возможность прохода или проезда на самокате или велосипеде. Когда Ишановскую развязку ремонтировали, там была оставлена пешеходная дорожка. Сейчас идут работы на Кузбасском мосту, и там тоже есть возможность прохода с одного берега на другой», – подчеркнул Илья Середюк.

Напомним, что ремонт Кузбасского моста планируют завершить до конца нынешнего года.