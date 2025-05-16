14 мая 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве состоялось торжественное вручение III Национальной премии «Умный город». В этом году на премию было подано более 500 заявок в 31 номинации из 53 регионов страны.

От Кузбасса для участия в премии было подано 15 заявок, в итоге 4 проекта были одобрены экспертами и вышли в финал. Среди них – «Единая цифровая платформа взаимодействия на естественном языке населения и бизнеса в цифровом виде с исполнительными органами Кемеровской области» (Робот-речевик) в номинации «ИИ на русском». Система предназначена для автоматизации процессов обслуживания в части предоставления общей справочной информации в сферах предоставления государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, труда и занятости населения Кузбасса.

«Информационная система «Региональная автоматизированная интеграционная платформа видеонаблюдения и видеоаналитики Кузбасса» в номинации «Безопасный город». Система позволяет организовать централизованный доступ к ресурсам региональных, муниципальных систем видеонаблюдения, повысить эффективность деятельности правоохранительных органов, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Разработка и внедрение цифровой платформы для проведения конференции на тематическом сайте городской библиотеки» (г. Новокузнецк) в номинации «Культурный город». Платформа предназначена для организации и проведения онлайн-конференций в области культуры. С ее помощью автоматизирован процесс регистрации и учета участников, сбор текстов докладов, а также получение обратной связи.

«Создание современной системы умного городского транспорта на территории Новокузнецкого городского округа» в номинации «Мобильный город». Система предназначена для создания оптимизированной маршрутной сети с целью обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, пользующихся общественным городским транспортом.