Агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» приедет в Кузбасс. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в его составе — тематические вагоны, демонстрирующие вооружение видов и родов Вооруженных Сил России.

В Кемерово поезд прибудет на железнодорожный вокзал 17 мая, в 10:00 пройдёт торжественное открытие, а с 11:00 до 15:00 будут доступны экспозиции. На перроне во время стоянки поезда будет проходить тематический концерт, работать выставка вооружения, будет работать полевая кухня.

В Новокузнецке поезд будет 10 июня с 9:00 до 14:00. Вход свободный.