Илья Середюк во время рабочей поездки в Гурьевск проверил ход реконструкции детского сада №3. Здание капитально ремонтируют по нацпроекту «Семья» и региональному проекту «Поддержка семьи».

«Это первый из 10 детсадов, ремонт которых утвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Сейчас строители ведут демонтажные работы. Дизайн придумали и разработали родители ребятишек. Вместе с ними сегодня осмотрели здание, поговорили со строителями. По контракту окончание работ запланировано на сентябрь 2026 года. Мы попросили подрядчика сократить срок, но не в ущерб качеству. Опыт предыдущих объектов подсказывает, что такие работы можно завершить быстрее. Параллельно Гурьевск готовит документы на капремонт еще двух детсадов», – отметил глава региона.

Рабочие, зашедшие в нынешнем марте на объект 1969 года постройки, полностью обновят внутренние помещения, инженерные сети, благоустроят территорию и установят игровые площадки. На эти цели из консолидированного бюджета направили более 140 млн рублей.



За основу концепции дизайна взяли космическую тематика и брендированный стиль Гурьевского округа – «Только золото». В детском саду появится кабинет по робототехнике, театральная студия, танцевальная студия, сенсорная комната и мультстудия. Также будет обновлен спортивный зал, туда завезут новое оборудование и инвентарь. В групповых комнатах установят интерактивные комплексы и новую мебель.



На сегодняшний день 85 воспитанников детсада №3 из шести групп распределены по другим дошкольным учреждениям города с учетом пожеланий родителей.

Фото: пресс-служба АПК