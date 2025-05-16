Спорткомплекс «Металлург» в Гурьевске открыли после капремонта

Впечатлениями от реконструированного спортивного комплекса поделился в соцсетях Илья Середюк.

Он отметил, что строители полностью изменили облик «Металлурга», в частности обновили коммуникации, крышу, фасад. Оборудовали площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, установили уличные тренажеры и мачтовое освещение.

«Нам важно было привести стадион в полный порядок, ведь он давно стал родным для жителей города. Принимал работы вместе с главными экспертами – юными спортсменами и их родителями. Футболисты уже бегают по новому искусственному газону – поле им нравится. Их самые преданные болельщики оценили качество трибун – тоже без нареканий. Как сказали родители будущих чемпионов, в Гурьевске нет людей, которые не занимались бы здесь спортом», – сообщил губернатор Кузбасса.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что «Металлург» может принимать 350-380 человек в день. На базе спорткомплекса работают 16 клубов, которые посещают 262 юных спортсмена.