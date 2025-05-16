Как сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев, на выбор жителей представлены 127 локаций из 18 муниципалитетов региона. 77 из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Благоустройство по-прежнему остается одним из самых актуальных запросов кузбассовцев», — подчеркнул губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона отметил важность того, что жители активно выбирают территории, которые хотят преобразить, в результате регион становится еще более комфортным.

Голосование проходит до 12 июня. Проголосовать может каждый житель Кузбасса старше 14 лет на портале, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно обратиться к волонтерам, которые работают в общественных местах. Всего в Кузбассе — 2 119 волонтеров.

С 2019 года благодаря проекту по всей России преображено свыше 72 000 общественных территорий и дворов от Камчатки до Калининграда.