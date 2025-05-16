Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025». В этом году она пройдет в 11-й раз и будет посвящена Году защитника Отечества, тема акции — «Герои». Основные мероприятия запланированы на 17 мая. Во всех 43 музеях и выставочных залах пройдет более 500 событий для детей и взрослых — экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы.

В Кемерове в отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея пройдет программа «Герои нашего времени», посвященная сотрудникам силовых структур, врачам и специалистам МЧС. Посетители смогут побывать на выставках «Маршалы победы. Полководцы Великой Отечественной войны» и «Великие сражения. Великие Победы». Перед музеем откроется музейно-выставочный павильон «Цех», который расскажет о трудовом подвиге рабочих Кузбасса, также будет работать «Полевая кухня». Среди экспонатов — противотанковая пушка, реактивный снаряд для «Катюши», пистолет-пулемет Шпагина и токарный станок, эвакуированный в Кемерово в 1942 году. В отделе истории запланирована программа «Героические истории из глубины веков». Посетители смогут увидеть экспонаты из собрания Российского этнографического музея. В отделе природы состоится программа «Кузбасс сквозь миллионы лет». Зрителей ждут выступления «НЕшколы барабанов», розыгрыш призов, а также тематические экскурсии и интерактивные локации.

На территории музея-заповедника «Красная горка» пройдет программа «День и ночь в музее». Она начнется с VIII Открытого городского фестиваля традиционной русской культуры «Светлая Русь». Гости смогут посетить выставку «Герои Красной Горки». С 17:00 стартует вечерняя программа, здесь состоится фестиваль колбы под девизом «Кто колбы не едал, тот в Кузбассе не бывал». На интерактивной площадке «РазКОЛБАс» пройдут конкурсы частушек, рецептов с колбасой, старинные дворовые игры и хороводы. На танцплощадке выступит духовой оркестр филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова. Кульминацией праздника станет дегустация огромного пирога с колбой. Вход на мероприятие свободный.

В Кузбасском центре искусств участников вечера ждет тематическая программа «Песни победной весны», рок-квартирник, литературно-музыкальная композиция «Фронтовые письма». Главным музыкальным гостем станет джазовый квартет Алексея Подымкина (г. Москва) с программой «Песни Победы». На выставке «Когда музы не молчат…» посетители увидят уникальные экспонаты, посвященные 80-летию Победы.

Музей-заповедник «Томская Писаница» организует специальную ночную экскурсию «Ночь лесных духов». В Новокузнецком краеведческом музее можно будет увидеть подготовку материалов корреспондентами газеты «Большевистская сталь» в 1945 году и атмосферу жизни Сталинска (Новокузнецка) в военные годы. Новокузнецкий художественный музей приглашает посетить экспозицию выставочного проекта «Память огненных лет». Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» раскроет тайны музейных реликвий и героические страницы «сороковых-фронтовых». На протяжении всего вечера будут работать экспозиции в зданиях Солдатской казармы и Обер-офицерского дома. В Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского работает выставка, посвященная творчеству кузбасских писателей-фронтовиков.

В Кемеровском муниципальном округе пройдут обзорные экскурсии по экомузею-заповеднику «Тюльберский городок» (село Старочервово). Кроме того, состоятся состязания по национальным играм народов Притомья, а также экоакция «Вместе с музеем». В Гурьевском краеведческом музее будет организована экскурсия по выставке «Воронеж. Боевое крещение» — в Гурьевске формировался 847-й стрелковый полк, который в 1942 году участвовал в битве за Воронеж.

Музей-заповедник «Мариинск исторический» приглашает на тематическую экскурсию «Мариинск — фронту». В Промышленновском районном Историко-краеведческом музее откроется персональная выставка участника Великой Отечественной войны Владимира Даниловича Исаенко.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах и в официальных аккаунтах музеев и выставочных залов в социальных сетях.